Covid-19 gıda takviyesi kullanım tercihlerini de etkiledi

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneğinin 12 ilden katılımcılarla gerçekleştirdiği Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü'nün sonuçları rapor haline getirildi.
Rapora göre, geçen son 4 döneme bakıldığında genel olarak her 10 kişiden 6'sı sağlıklı beslendiğini belirtirken sağlıklı beslendiğini düşünenlerin sayısı 18-24 yaş aralığında yüzde 42 seviyesinden 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 74'e kadar çıktı.
Kadınlar gerek su gerekse organik sebze ve meyve tüketimine önem verirken paketli hazır gıda tüketiminde ise temkinli davranıyor. Buna karşın, dışardan sipariş verirken duyulan endişe, mayıs ayında yüzde 67 iken temmuzda endişe seviyesinin yüzde 43’lere geriledi.
ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE İLK SIRADA
Günde 2 öğün beslendiğini belirtenlerin oranı son 4 ayda yüzde 50'nin üzerinde seyretti. Katılımcılar, 2 öğün tercih etme sebeplerini ise ihtiyaç duymama, kilolarını koruma ve canlarının istememesi şeklinde sıraladı. Her 10 kişiden 4'ünün ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini hiç aksatmadığı belirlendi.
Kadınlar, yüzde 66 ile ara öğün yediklerini belirterek burada yüzde 79 ile meyve tüketimi ilk sırada yer aldı.
DOKTORLARA DİYETİSYENLERDEN DAHA ÇOK GÜVENİLİYOR
Sağlıklı beslenme konusunda sosyal medya en önemli kaynakların başında gösterilirken insanların doktorlara diyetisyenlerden daha çok güvendikleri gözlendi. Gıda takviyesi kullanımında en büyük referans noktası doktorlar olurken doktorları sırasıyla eczacılar ve aile, çevre ve arkadaşlar izledi.
GIDA TAKVİYESİ KULLANIMI
Gıda takviyelerinin bir gıda olduğunu düşünenlerin oranı temmuzda yüzde 35 olarak gerçekleşti. Gıda takviyelerinin ara bir ürün olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 42 ve ilaç olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 23 oldu. Araştırmaya göre, son 3 ayda gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 53 olarak belirlendi, bu kişilerin yüzde 88’i vitamin alırken bunu sırasıyla mineraller ve diğer besinler izledi.
D, B12 ve C vitaminleri en fazla tüketilen gıda takviyeleri olurken sporcu gıdaları ve kilo kontrolü ürünleri kullanımı temmuzda geçen döneme kıyasla arttı. Gıda takviyesi kullananların tercih sebebinin başında "bağışıklık sistemini güçlendirmek" gelirken kullanmayanların en önemli nedeni "fiyatların yüksekliği" oldu.
Gıda takviyesi alımı Covid-19 salgını döneminde yüzde 73'e yükseldi. Covid-19 döneminde gıda takviyelerine güven artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Gıda takviyelerine daha az güvendiğini belirtenler için ise sahte ürünlerin olması, faydasının veya etkisinin olduğunun düşünülmemesi ve içeriğinin belli olmaması en önemli sebepler oldu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!