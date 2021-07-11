Koronavirüs salgınında aşılamada ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 50 milyona yaklaştı. Oldukça hızlı devam eden aşılamada; koronavirüs geçiren vatandaşlar ise ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Korona olduktan kaç ay sonra aşı olunur?

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada "COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir." ifadeleri yer aldı.

''Süre 3 aya indirildi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, '' Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.