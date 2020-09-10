2 bin 528 metre rakımıyla Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı, el değmemiş yeşil doğası ve temiz havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor.
DHA'nın haberine göre 1995 yılında milli park alanı ilan edilen Honaz Dağı, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlere doyumsuz bir manzara sunuyor.
Piknik alanlarının bulunduğu milli park, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi nedeniyle vaka sayılarının artış gösterdiği son dönemde, karavan tutkunları da Honaz Dağı Milli Parkı'ndaki Cankurtaran mesire alanına yoğun ilgi gösteriyor.
Karavanlarıyla bölgede konaklayan vatandaşlar, koronavirüsten uzakta tatil yapmanın keyfini sürüyor. Mesirelik alanda kendilerine ayrılan bölüme karavanlarını park eden vatandaşlar, kuş sesleri arasında vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Yaz mevsimini karavanlarında geçiren bazı vatandaşlar da kışlık gıda ihtiyaçlarını burada hazırlıyor. Biber, patlıcan ve fasulye gibi sebzelerini kışın tüketmek için ipe dizen karavancılar, bunları kamelyalara asıp kurutuyor.
BURADA GÜVENDEYİZ
Eşi ile 3 aydır karavanda konaklayan 74 yaşındaki Hatice Kaplan, doğal bir ortamda zaman geçirdikleri için memnun olduklarını belirtti.
Honaz Dağı Milli Parkı'nda koronavirüse karşı kendilerini güvende hissettiklerini ifade eden Kaplan, "4 yıldır buraya gelip yaz mevsimini geçiriyoruz. Eşim ve ben kalp hastasıyız. Burada vakit geçirmek hastalığıma iyi geliyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Burada koronavirüsten uzakta durmuş oluyoruz. Koronavirüs bulaşabilir diye başka bir yere gitmiyoruz. Kışlık hazırlığımı da burada yapıyorum. Biber ve patlıcanlarımı dizip burada kurutuyorum" dedi.
Hulusi Kaplan ise iki hafta daha karavanda konaklamayı planladıklarını belirterek, "Buranın havası çok güzel. Koronavirüs diye bir hastalık var. Biz o konuda burada çok rahatız. Karavanda yaşadığımızı görenler hayret ediyor. Karavanlarımızı gezip görüyorlar. Karavana ilgi duyanlara örnek oluyoruz" diye konuştu.
Kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Ümmü Kundakçı, serin ve temiz havası nedeniyle yaklaşık 2 aydır bölgede konakladıklarını ifade ederek, "Eşimle birlikte burada yemeğimizi yiyoruz. Ormanda yürüyüş yapıyoruz. Komşu karavandakilerle sohbet ediyoruz. Burada vakit geçirmek bana çok iyi geliyor" dedi. Mustafa Kundakçı ise eşinin rahatsızlıkları nedeniyle karavanda konakladıklarını söyledi. Kundakçı, "Burada huzurlu ve rahatız. O yüzden yaz boyunca burada konaklıyoruz. Oksijen bol ve stresten uzağız. Herkesin buraya gelip vakit geçirmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!