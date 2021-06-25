İspanyollar Covid-19'dan dolayı bu yaz ülkesinde

AA

TravelgateX adlı seyahat acentesi internet ortamında yaptığı ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı anket sonuçlarına göre, İspanyolların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülke içinde kalacakları vurgulandı.

Pandemi öncesiyle kıyasladığı bazı verileri paylaşan acente, 2019 yazına oranla bu yıl aynı dönemde İspanyolların iç turizme olan talebinin yüzde 60 arttığını belirtti.

İspanyolların 2019 yazında her 4'ünden 1'inin iç turizmi tercih etmesine rağmen şu anda bu oranın her 4 kişiden 3'e yükseldiği bildirildi.

İspanyolların ilk tercihlerinin ise Endülüs ve Valensiya bölgeleri olduğu kaydedildi.

Yurt dışına gitme planı yapanların da yakın olan İtalya ve Portekiz'i öncelikli destinasyon olarak seçtikleri bildirildi.

2 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KARANTİNAYA ALINDI

Diğer yandan turizmin en önemli geçim kaynağı olduğu Balear Adaları'na bağlı Mayorka kentine öğrenci gruplarıyla tatil için giden 17-19 yaşlarındaki gençlerden 2 binden fazlasında Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

Mayorka'daki tatilleri sırasında eğlence yerlerinden veya kalabalık ortamlardan virüsü kaptıkları tahmin edilen öğrencilerden 476'sının Endülüs, 320'sinin de Madrid'de evlerinde karantinaya alındıkları duyuruldu.

Balear Adaları özerk yönetimi konunun araştırıldığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı eğitim dönemi sonunda organize edilen toplu öğrenci gezilerinin durdurulmasını istedi.