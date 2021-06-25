Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyon 500 bini aştı.
Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılarak aşılamanın hızlandırılmasının ardından 1-24 Haziran'da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı.
Böylece şu ana kadar yapılan Covid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı.
"Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılanan yaş ve meslek gruplarında da bu ay hızlı ilerleme sağlandı.
Ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 1 Haziran'da 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
45 yaş ve üzerindekiler 10 Haziran'dan itibaren randevu alarak birinci doz aşılarını oldu.
Covid-19'la mücadelede 40 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına 14 Haziran'da başlanırken, 35 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da 17 Haziran'dan itibaren aşı randevularını aldı.
30 yaş ve üzerindekiler için aşı randevuları 20 Haziran'da açılırken, 25 yaş ve üzerindekilerin aşıları da 23 Haziran'da yapılmaya başlandı.
Öte yandan, haziranda, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm öğretmenler ve avukatlar, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
Bugünden itibaren 18 yaş ve üzerindekiler randevularını alarak Covid-19 aşılarını olmaya başladı.
"Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında üçüncü aşamanın son basamağında yer alan bu grubun aşılanmasının ardından dördüncü ve son aşamaya geçilecek.
Son aşamada, sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar için süreç başlayacak.
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