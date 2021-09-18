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Haberler Sağlık

Covid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasına, Covid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi

18.09.2021 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Covid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
Aşıların geçerli olduğu ülkeler HES'ten görülebilecek
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AA

Bakanlığın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

RİSKLİ VEYA RİSKSİZ DURUMU TEK TUŞLA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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