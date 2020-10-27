Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Covid-19'un özellikle Alzheimer ve bunama rahatsızlığı olan bireylerde yol açtığı önemli sorunlardan bahsetti.
KORONAVİRÜS VÜCUTTA ETKİLER BIRAKAN BİR HASTALIK
Doç. Dr. Metin, "Covid-19 yeni çıkan bir hastalık. Bu hastalığı geçiren insanlarda negatife döndükten sonra da uzun süre yakınmalar devam ediyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Hastanın sadece zihinsel olarak yavaşlama hissi değil ağrıları, öksürüğü ve birçok rahatsızlığı uzun süre devam ediyor. Covid-19 sandığımız gibi kısa süren bir hastalık olmayabilir. Kişiler test sonuçları negatife döndükten sonra da hastalığın etkilerini yaşıyor olabilirler. Bununla ilgili net bir veri yok ama ilk gelen ve gözlemlediğimiz bilgiler aslında pandeminin bir anda yok olup geçen bir rahatsızlık olmadığını işaret ediyor. Vücutta virüs enfeksiyonu geçtikten sonra bile etkiler bırakan bir hastalık olduğunu gösteriyor. Aslında bütün virüs enfeksiyonları kişide zihinsel yavaşlama etkisi bırakır. Örneğin, grip olunduğunda zihnimizin normaldeki gibi çalışamadığını biliriz. Covid-19, biraz daha uzun süren bir virüs enfeksiyonu olduğu için aynı etkinin daha uzun zaman devam etmesi doğal."
ALZHEIMER'IN ÇOK HIZLI İLERLEMESİNE YOL AÇIYOR
Bu salgına yakalanan her birey değil ama bazı bireylerde beyin tutulumu gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Metin, "Covid-19 bazı insanlarda hastalığa bağlı kırgınlık, yorgunluk, bitkinlik ve halsizliğe neden olmasının yanında doğrudan beyne de etki edebiliyor. Özellikle insanlarda zihinsel yavaşlamaya neden olabilir. Bazı Alzheimer hastaları, Covid-19 geçirdiler ve sonrasında rahatsızlıkları çok hızlı bir şekilde ilerledi. Bu salgının bunamaya yatkın insanlarda zihinsel fonksiyonları hızlı bir şekilde gerilettiğine yönelik veriler var. Birebir gözlemlerimize dayanarak Alzheimer hastalarının daha çok risk altında olduğunu söyleyebiliriz, o yüzden Alzheimer hastalarının daha çok korunması gerekli" diye konuştu.
COVID-19 BEYİN HACMİNİ KÜÇÜLTÜYOR
Ayrıca Covid-19'un bazı hastalarda beyin hacimlerinin küçülmesine yol açtığını gözlemlediklerini ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, "Salgına yakalanmadan önceki ve sonraki MR sonuçlarını karşılaştırdığımızda beyin hacminin 4'te 1 oranında küçüldüğünü tespit ettik. Her hastada değil ama bazı hastalarda Covid-19 tedavisi görüp iyileştikten sonra zihinsel olarak uzun süre normal duruma dönemediklerini, taburcu olduktan sonra yakınlarını tanıyamadıklarını yani normal hayata oryantasyonda zorlandıklarını gördük. Ama bu her Covid-19 geçiren hastanın aynı sorunları yaşadıkları anlamını taşımıyor. İleri yaşta, bunama rahatsızlığı, Alzheimer hastası ve altta farklı hastalıkları olan bireylerin risk altında olduklarını ve salgının riskli gruptaki bireyler için bu tarz etkileri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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