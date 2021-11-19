Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Covid-19: Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmayı planlıyor
Covid-19: Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmayı planlıyor
Covid vakalarının rekor düzeye çıktığı Almanya, aşısızlara karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Başbakan Merkel ve eyalet liderlerinin üzerinde anlaştığı önlemler mecliste de kabul edilirse, aşısız kişilerin bazı kamusal alanlara girişine izin verilmeyecek.
Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmayı planlıyor
0:00 / 0:00
Covid vakalarının rekor düzeye çıktığı Almanya, aşısızlara karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
Başbakan Angela Merkel ve 16 eyaletin lideri "kriz toplantısında", hastaneye yatışların belirlenen eşiği aştığı yerlerde aşısızlara yeni kısıtlamalar getirilmesinde uzlaştı. Buna göre Covid aşısını olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerine izin verilmeyecek.
Ülkedeki durumu "dramatik" olarak niteleyen Merkel, vakalardaki hızlı artışa ve yoğun bakım doluluğuna karşı frene basmaları gerektiğini belirtti.
Perşembe günü itibarıyla Almanya'da günlük vaka sayıları rekor kırarak 65 binin üzerine çıktı. Bu pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı.
Toplantıda alınan kararlar gereği, son 7 günde her 100 bin kişide üçten fazla Covid hastasının hastaneye kaldırıldığı bölgelerde, sadece aşılılar ve hastalığı yeni atlatmış olanların spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve restoranlar gibi kamusal alanlara girişine izin verilecek.
Şu anda ülkenin birçok eyaletindeki hastaneye yatış oranı bu eşiğin üstünde.
Hastaneye yatış oranının 100 bin kişide 6 kişiyi geçtiği yerlerde ise aşılı olsalar bile kişilerden negatif Covid testi istenecek. Bu oranın 9 kişiyi geçtiği yerlerde ise sosyal etkinliklere kısıtlamalar getirilebilecek.
Liderler ayrıca tüm sağlık personeli ve bakımevi çalışanlarının aşılanması gerektiği üzerinde de uzlaştı.
Yeni önlemlerin yürürlüğe girebilmesi için bugün federal meclisin üst kanadında yapılacak oylamada da kabul edilmesi gerekiyor. Bazı muhafazakar milletvekilleri yeni kısıtlamalara karşı çıkabileceklerini açıklamıştı.
Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması
Avrupa'da aşısızlara kısıtlama uygulayan başka ülkeler de var.
Avusturya hafta başında aşısızlara 10 gün boyunca bazı gerekli durumlar dışında evden çıkma kısıtlaması getirmişti.
Çekya ve Slovakya da aşısızlara karşı yeni kısıtlamaları devreye sokacaklarını açıklayan ülkeler arasında.
Şu an Avrupa, pandeminin dünyada en ciddi seyrettiği bölge.
Dünya Sağlık Örgütü de dün Avrupa'yı zor bir kışın beklediği uyarısını yaptı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Covid-19: Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmayı planlıyor/covid-19-almanya-asisizlara-karsi-onlemleri-artirmayi-planliyor-3257873
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!