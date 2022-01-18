DHA

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasındaki GZT Giresunspor karşılaşmasına hazırlanan Trabzonspor'da son çalışmalar tamamlandı. Bordo mavili oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalıştı.

Son idmanda sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen yer alırken, Covid-19 testlerinde pozitif çıktığı için karantinaya alınan Fode Koita ile izolasyon süreçleri devam eden Nwakaeme ile Siopis katılmadı.

BABA OLDU

Öte yandan Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita, ikinci kez baba oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fode Koita ve Jemila Seghir çiftinin bugün Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İkinci kez çocuk sahibi olan Fode ve Jemila çiftini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." ifadesine yer verildi.