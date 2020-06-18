Covid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak

AA

"Clinicaltrials.com" internet sitesindeki haberlere göre, Almanya'da CureVac ilaç şirketi, İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi ve Rusya'da Savunma Bakanlığı ile Gamalei Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yeni geliştirdikleri Covid-19 aşı adaylarının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine başlayacaklarını duyurdu.

Alman CureVac ilaç şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayı için 1. aşama klinik denemelere başlamak üzere Almanya'daki Paul-Ehrlich Enstitüsü (PEI) ile Belçika İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansından (FAMHP) onay aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "CVnCoV" adı verilen aşı adayının "mesajcı Ribo Nükleik Asit" (mRNA) temelli olduğu, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteinini yeniden kodlayarak vücutta bağışıklık yaratmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, mRNA'nın, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan molekül olduğundan DNA'ya taşınan genetik bilginin düzenlenmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

Aşı adayının güvenliğinin ve bağışıklık tepkisi yaratmadaki etkisinin sınanacağı 1. aşama klinik denemede, 18 ila 60 yaşlarındaki 168 sağlıklı gönüllüye 2 ila 8 mikro gramlık dozlar halinde uygulanacak.

İNGİLTERE'DE RNA BAZLI YENİ AŞI ADAYI

İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi araştırmacılarınca geliştirilen bir aşı adayı için de klinik denemelere başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde, 300 sağlıklı gönüllüye iki doz aşı uygulanacağı, denemelerin başarılı olması halinde aşı adayının 3. aşamada 6 bin kişide test edileceği belirtildi.

Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşının, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteinini vücutta sentetik olarak çoğaltarak virüse karşı hızlı tanı ve bağışıklık tepkisi uyandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Klinik deneme öncesi güvenlik testlerinde ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuç veren aşı adayı için İngiltere hükümeti, 41 milyon sterlin (352 milyon lira) kaynak ayırdı.

Denemelerin sorunsuz ilerlemesi halinde aşının gelecek yıla hazır olması umut ediliyor.

RUSYA AŞI İÇİN DÜĞMEYE BASIYOR

Rusya'da Savunma Bakanlığı ile Gamalei Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yerli üretim bir aşı için klinik denemelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayvanlar üzerindeki deneylerde güvenlik, bağışıklık ve etkililik özellikleri sınanan aşı adayının asker ve sivillerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde deneneceği, ilk grup üzerinde yapılan testlerin sonuçlarına göre virüs bileşenlerini içeren farklı alt-birim aşıların ikinci grup deneklere uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yöntemle aşının vücutta bağışıklık sağlayıcı antikor üretme kapasitesinin sınanması amaçlanıyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

12 AŞININ KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, haziran başı itibarıyla Kovid-19'a karşı 159 aşı adayı geliştirme, 11 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'de fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 400 bini aşarken, 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti.