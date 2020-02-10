Coutinho, İngiltere'ye geri dönüyor

Manchester United, Chelsea, Tottenham ve eski takımı Liverpool, Coutinho'ya teklif yapmaya hazırlanıyor... Bayern Münih ise Coutinho'nun opsiyonunu kullanmamak yerine Bayern Leverkusen'den Kai Havertz'in transferini tamamlamak istiyor.

Daily Express'e göre Barcelona teknik direktörü Quique Setien, yaz transferine bütçe yaratmak için Coutinho'yu ve bir kaç oyuncuyu elden çıkarmayı planlıyor.