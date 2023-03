"ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR KANITLARIM VAR"

90'lı yıllardan beri Kurt Cobain'in ölümünü araştıran Ian Halperin, yeni kitabı 'The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain'de, ünlü şarkıcının öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu iddia etti. Ancak Courtney Love da dahil olmak üzere kimseye bir suçlama yöneltmedi.

Ian Halperin yıllardır süren spekülasyonların son bulması için Courtney Love'ın yalan makinesi testine girmesi çağrısı yaptı. Bu testin aynı zamanda Love'ın adını temizleyebileceğini düşündüğünü söyledi.