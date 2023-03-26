"COURTNEY'E MEYDAN OKUYORUM"
The Sun gazetesine konuşan Ian Halperin, "Bu kitapta, tereddüt etmeden, polisin yüzde bin yanlış anladığı ve bunun bir cinayet olduğu sonucuna varıyorum" dedi.
Ian Halperin, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Karar intihardan cinayete değiştirilmelidir. Kimseyi cinayetle suçlamıyorum ama sonunda yalan makinesine girmesi için Courtney'e meydan okuyorum. Adını temize çıkarmak için parasını ben ödeyeceğim. Courtney, yıllardır Kurt'ün ölümünde bir parmağı olmasıyla suçlanıyor. Eğer testi geçerse, Times Meydanı'nda bir billboard satın alacağım ve billboardda 'Courtney Love masumdur' yazacak.