Courteney Cox ve Jennifer Aniston, Matthew Perry'i ölüm yıl dönümünde andı: Bugün ve her zaman seni özlüyorum
Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Dizi başrol oyuncuları Courteney Cox ve Jennifer Aniston, sosyal medya paylaşımlarıyla Perry'yi andı
- 1
Geçen yıl 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde jakuzide ölü bulunan 'Friends' dizisi oyuncusu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetmişti.
- 2
Matthew Perry'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçerken, dizideki başrol arkadaşları Courteney Cox (Monica Geller) ve Jennifer Aniston(Rachel Green), onu anmak için sosyal medya paylaşımları yaptı.
- 3
Courteney Cox, Matthew Perry ile nostaljik bir fotoğrafını paylaşarak; "Bugün ve her zaman seni özlüyorum" notunu düştü.
-
- 4
Jennifer Aniston ise diziden bazı kareleri ve Perry'nin fotoğrafını paylaşarak, "1 yıl" ifadesini kullandı. Bu paylaşımlar, Perry'nin anısını yaşatmak için yapılan duygusal bir hatırlatma oldu.
- 5
DOKTORU SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ
Matthew Perry'nin ölümü hakkında devam eden soruşturma çerçevesinde, doktoru, ünlü oyuncunun kanında bulunan yüksek dozda ketaminden sorumlu olduğunu kabul ederek mahkemeyle anlaşma yoluna gitmişti.
Fotoğraflar: Instagram