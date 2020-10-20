"Yeni stadın hizmete girmesi demek, eski stat bölgesinde millet bahçesi projesinin de yapılması demektir." ifadesini kullanan Şenlikoğlu, "Şehrin aslında nefes alacağı bir alan oluşuyor. Onun için projeyi çok önemsiyoruz. Bu şehrimizin yaşam kalitesini de artıracaktır." dedi.