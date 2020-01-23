23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı ile 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi, gelecek sezon Türk sporunun hizmetine sunulacak. Giresun'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında sona yaklaşıldı.
Çatısı, cephe giydirme, koltuk montajı, çim saha alt yapısı gibi önemli aşamaları tamamlanan stadyumun ince işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kompleksinin yüzde 94'lük bir fiziki gerçekleşmesi olduğunu söyledi. İnşaatın tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Sarıfakıoğulları, Mart ayının ilk iki haftası içerisinde stadyumda hibrit ve doğal çim ekiminin yapılacağını belirtti.
Sarıfakıoğulları, Çotanak Stadı'nın mimari ve fiziki yapı olarak özgün, güzel bir yapı olduğunu ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki sezon bu statta Giresunsporumuz top koşturacak. 22 Mart 2020 tarihinde teslim edilme süreci tamamlanıyor fakat bir takım eksiklikler ve geçici kabul sürecini de dahil ettiğimizde haziran ayında stadyum Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tamamlanarak teslim edilmiş olacak." dedi.
Stadın yanı sıra 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, antrenman sahası ve kompleks içerisinde voleybol, basketbol sahası da yer aldığını dile getiren Sarıfakıoğulları, bu yapıların da inşaatında son aşamaya gelindiği bilgisini verdi.
Sarıfakıoğulları, Giresun'un spor açısından potansiyel bir şehir olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu potansiyeli daha dinamik hale getirme açısından olimpik yüzme havuzumuz çok önemli. Mevcut olimpik yüzme havuzumuzun yanı sıra burada da ikinci bir olimpik yüzme havuzumuz olacak. Tabi yeni yapılan havuzumuz altyapılarıyla tüm olimpik müsabakaların, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartlarda. Spor kompleksinin ülkemize ve Giresun'a hayırlı olmasını diliyorum."
Sarıfakıoğulları ayrıca Giresunspor'un 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de, yeni stadında mücadele etmesi temennisinde bulundu.
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