ALTIN FİYATLARI 21 Mart Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilip araştırılan değerler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? iŞTE GÜNCEL RAKAMLAR...

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