Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan ile evli olan Coşkun Yıldız, 10 Şubat'ta trafik kaza geçirdi. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız'dan kötü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız, dün hayatını kaybetti.

COŞKUN YILDIZ KİMDİR?

Seda Sayan’ın ablası Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evli.

Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız yaşamını yitirdi.