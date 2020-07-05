Biraz Trump ağzı olacak ama 'Çin virüsü' bütün dünyayı hırpaladı ama sağlığımız yerinde. Sağlığımız yerinde olduğu için şükrediyoruz. Koronavirüse yakalananlar var. Benim arkadaşlarımdan üçü koronavirüsten öldü. Benim piyanistimin babası koronavirüsten vefat etti.

Yine tanıdıklardan, bizim de akraba kadar yakınımız Prof. Murat Dilmener hayatını kaybetti. Kendisi Mardinliydi. Benim de anneanne tarafım Mardinli. Çok iyi bir dostumuzdu. Yani diyeceğim; bizim canımız sağsa, bu şekilde konuşuyorsak, şükredeceğiz.