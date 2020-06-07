2. Sayfa'ya konuşan Sabah, konuyla ilgili şunları söyledi:

Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz. Ben üç ay kira almadım. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben 450 bin lirayı dört ayda harcıyorum, sonra ne olacak?