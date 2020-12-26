Coşkun Sabah'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Coşkun Sabah, İbo Show'a konuk olmasından dolayı gündeme geldi. Peki, Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah nereli ve kaç yaşında? İşte Coşkun Sabah hayatı...

COŞKUN SABAH KİMDİR?

16 Ekim 1952 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla 3 milyon satmıştır.[kaynak belirtilmeli] Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık' la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen' in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

ELEKTRO UDUN MUCİDİ

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

COŞKUN SABAH ALBÜMLERİ, ŞARKILARI...

Albüm - LP

1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

1980 - Armağan - Erenler LP-207

1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548

2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

Albüm - Kaset

1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123

1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688

1983 - Son Buluşmamız - Oskar

1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

1988 - Özel Konseri - Oskar 042

1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585

1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

1989 - Sevene Sor - Oskar 062

1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana - Emre Plak 609

1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616

1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615

Albüm - CD

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 001

1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 013

1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026

1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

1997 - Şahika - Mert Müzik

1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

2014 - Nihayet - DMC