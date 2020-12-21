Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportaj sırasında kızının instagramda paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler gündeme bomba gibi düştü.
Aydın, İzmir ve Manisalıları ayağa kaldıran ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine Sabah'tan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, şunları söyledi:
Sosyal medya Coşkun Sabah'a sarmaktan bir türlü kendini alamıyor. Yine hadleri olmadan, iftiralarla bize sarmışlar. İzmir ile beni kapıştırmaya hiç uğraşmayın. İzmir yıllardır bizim kalemiz. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı, böyle bir söylem olmadı, 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye falan.
Bunu ispat edene 10 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum. İşte Çağlayan'da orada. Bu videoyu da delil olarak savcıya sunabilirler. Böyle bir söylemi çıkartsınlar, 1 milyon dolar ananızın ak sütü gibi size helal olur. Bu bir iftira.
"Yazılı mecrada yazılan her şeyin doğru olduğuna dair bir kural yok" diye konuşan Sabah, şunları söyledi:
Sosyal medyada önünüze düşen her şey doğrudur diye bir şey yok. Bunların yüzde 80-90'ı yalan, yüzde 10'u doğrudur. 5 ay önce konuşulmuş bir olay için beni haksız çıkartacak yönde ithamlarda bulunulunca, ben saftorik iyi niyetli Coşkun, bunun mantıksal izahını yaptım.
Aydın, İzmir, Manisa olarak şehir örnekleri verdim, ki vermez olaydım. Buralar Türkiyemizin modern kentlerinden. Buralarda bu tür fotoğraflar normal karşılanır ama Doğu'da yakışık almaz diyorum. Batı gibi çağdaş düşünemiyor diyorum. Bunda ne var ya! Burada Manisa'ya, Aydın'a, İzmir'e hakaret mi var yoksa övgü mü var?
Sosyal medyada kendisine tepki gösteren bir çok kişinin konudan dahi haberi olmadığını savunan ünlü sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:
'Coşkun Sabah ne yapmış, konu ne?' diye sorsanız konuyu anlatamayacaklar. Benim içim dışım bir. Ben Türkiye'nin her köşesinin sevdalısıyım. Doğudan Batı'ya her köşesi benim memleketim. Ben Türkiye'de bir döneme imza attım ve 40 yıldır bu piyasadayım.
Ne konuşursam kulağım da duyar ama etraf bunu saptırıyorsa, iftira atıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle doğruları konuşan sanatçı az bulursunuz. Öyle abuk subuk, gaza gelip, işi irdelemeden yorumlar yapmayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!