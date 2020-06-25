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Sanatçı Coşkun Sabah, önceki gün düzenlenen basın toplantısında tek şarkılık single albümündeki "Yalan Yıllar" şarkısının tanıtımını yaptı. Davete oyuncu Tamer Karadağlı ile iş adamı Sinan Vardar da katıldı.

Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten Coşkun, "Şarkılarım benim çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim. Şimdi bu lafımı da yanlış anlarlar ve '95 çocuğum var' diye yazarlar" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah, şarkının hikayesini, "Arkadaşlarım, dostlarım geçmişe özlem duyuyorlar. Oysa o yıllar yaşandı ve bitti. Kısacası tabir yerindeyse; yalan oldular. Bana çok ilginç ve güncel geldi. Bende sözlerini yazıp, şarkı yaptım" sözleriyle anlattı.

Bu albüm tanıtımına sanatçı dostlarını da davet etmek istediğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bunu yapamadığını söyleyen Sabah, toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı arkadaşlarının fotoğrafları ile süsledi.

Sabah'ı bu önemli gününde yalnız bırakmayan Tamer Karadağlı, sanatçıya övgüler yağdırdı. Karadağlı "Coşkun Sabah benim gözümde çok üretken ve kıymetli bir sanatçıdır. Bence o Türkiye'nin önemli hazinelerinden biridir" şeklinde konuştu.

Yeni yazıp bestelediği "Yalan Yıllar" adlı şarkıyı yakın çevresine dinlettikten sonra yayınlamaya karar veren Coşkun Sabah, bundan böyle her üç ayda bir yeni şarkı yaparak single albümler çıkartacağını belirtti.

Bundan sonraki şarkının da "Gönlümün Kıymetlisi" adıyla hazır olduğunu belirten Coşkun, yeni şarkısına cuma günü İstanbul'da klip çekecek. Sabah'a klipte avukat arkadaşı Gülnur Tutumoğlu eşlik edecek. Tutumoğlu, Coşkun Sabah'ı uzun zamandır tanıdığını, teklifin ondan geldiğini ve klibin kendisi için güzel bir anı olacağını söyledi.