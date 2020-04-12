Ünlü sanatçı Coşkun Sabah 23 gündür karantinada olduğu belirterek, "Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var." dedi.