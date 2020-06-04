Usta şarkıcı Coşkun Sabah, önceki gün Etiler'deydi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 67 yaşındaki Sabah, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam ettiği hatırlatılması üzerine, "Ben bir iş yeri sahibiyim. Ofisim de tam karşı da yasaktan muaf tutulanlar arasındayım arkadaşlar. Bir sorun yok yani" dedi.