Muhabirlerin, "Uzun zamandır göremiyoruz sizi" sözlerine Coşkun Sabah, "Nasıl görüneceğiz müzik yok. Müziğin olmadığı bir yerde hiçbir şey yapılmaz" dedi.



Elindeki poşetler ile dikkat çeken sanatçı, "Mutfakla aram iyi. Dışarıda çok az yemek yerim. Hanımı hiç yormuyorum, yemekleri sık sık ben yapıyorum"" dedi.