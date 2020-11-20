Coşkun Karademir ve Buray’ın Türk Halk Müziği konseri bu akşam İş Sanat’ta… İki sanatçının halk müziğini sevilen eserlerini seslendireceği konser saat 20.30’da başlayacak ve İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek.

Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel oluşturdukları bir program ile bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin repertuvarında Türk Halk Müziği’nin “Allı Turnam”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın”, “Emir Dağı” gibi sevilen türküleri yer alıyor.

Çelloda Ayhan Beyazdağlı ve Cengiz Yılmaz, gitarda Şeyhmus Fidan, perküsyonda Ömer Arslan ve Ömür Arslan ile basta Hakan Gürbüz’ün ikiliye eşlik ettiği konser bu akşam 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İki sanatçının kosnerde seslendireceği eserler:

♫ Sakın Cahilin Yanına, Söz-Müzik: Aşık İsmail İpek

♫ Kırtıl Semahı, Söz-Müzik: Geleneksel

♫ Girme Yola Sen, Söz: Şah Hatayi – Müzik: Geleneksel

♫ Salındı Bahçeye Girdi, Söz: Aşık Emrah, Müzik; Arif Sağ

♫ Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur, Söz-Müzik: Aşık Ruhsati

♫ Mecnunum Leylamı Gördüm, Söz-Müzik: Aşık Ali İzzet Özkan

♫ Akşam Olur Karanlığa Kalırsın, Geleneksel

♫ Ruhumda Sızı, Söz: Nesimi Çimen – Müzik; Aşık Emrah (Altan Başyurt)

♫ Allı Turnam, Geleneksel

♫ Emir Dağı, Geleneksel

♫ Yaktın Yandırdın Beni, Söz-Müzik: Davut Sulari

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu