Coşkun Aral'ın acı günü

Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti. Nilüfer Aral'ın cenazesi öğle namazını müteakip, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'den kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Aral, 2009 yılında annesi Nilüfer Aral'ın yemek tariflerinden yedi bölgenin lezzetlerini 'Annemin Yemekleri' kitabında toplamıştı.