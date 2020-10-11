Çorumlu şehit Emre Dokumacı'nın şehadet haberi ailesine verildi

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Kaleboğazı Mahallesi'nde ikamet eden baba Hüseyin Dokumacı ve anne Şerife Dede'ye şehadet haberini ulaştırdı.

Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Dokumacı'nın naaşı, bugün Van'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirilecek.

Dokumacı'nın uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı, daha sonra sınavla astsubaylığa terfi ettiği, kasım ayında da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.