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Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 20.03.2023 - 22:43 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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AA

Ahmet S. (74) idaresindeki hafif ticari araç ile Servet B'nin (35) kullandığı otomobil Çorum-Ortaköy yolunun 5. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Mehmet A. (77) Kamile A. (40) ve Naciye A. (76) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Ahmet S. ile Mehmet A’nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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