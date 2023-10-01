Çorum´da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
Çorum'un Eşençay Köyü´nde hayvanlarını otlatan 37 yaşındaki Alper Tapan yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 01.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:09
Çorum'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte merkeze bağlı Eşençay Köyü'ne yıldırım düştü. Bu sırada dışarıda hayvanlarını otlatan evli ve 2 çocuk babası Alper Tapan, yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.