Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çorum’da çıkan yangında karı ve koca dumandan etkilendi

        Çorum’da çıkan yangında karı ve koca dumandan etkilendi

        Çorum'da, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen karı ve koca hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında karı ve koca dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahipleri Yusuf K. ile eşi Sultan K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa