Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı

19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çankırı’daki üretim tesislerinden getirilen kınalı keklikler Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğaya bırakıldı.
Törende bir konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, bilinçsiz avlanma ve zira ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyeci çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Bu kapsamda son 15 yılda doğaya 600 bin kınalı keklik, 260 bin sülün salımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Çolak, bugün doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak olduğunu dile getiren Çolak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde 44 koruma alanına sahibiz. Ayrıca 253 tabiat parkı, 30 tabiat anıtı, 81 ilde yaban hayatı geliştirme sahası ile 76 sulak alan tescillenerek koruma altına alındı. Bu alanların korumasını ve geliştirilmesini takip ediyoruz” dedi.
Vali Mustafa Çiftçi de, Çorum sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra ayrıca tarım şehri olduğunu belirterek, 42 bin ailenin geçimini tarımdan sağladığını söyledi.
Çorum'da 223 bin hektar alanda 600 bin ton buğday üretildiğini ve bunun küçümsenemeyecek bir oran olmadığına dikkat çeken Mustafa Çiftçi, üretilen buğdayın kalitesini etkileyen faktörlerin başında süne ve kımıl zararlılarının geldiğini, bunlarla ciddi manada mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Doğada bir dengenin olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, dışarıdan veya insan müdahalesi olmadığında doğadaki dengenin mükemel bir şekilde işlediğini belirtti.
Vali Çiftçi, farklı noktalara bırakılacak kekliklerle doğal dengenin sağlanacağını temenni ettiklerini belirterek, “Bu mücadelenin biyolojik yöntemlerle yapılması. kimyasal mücadeleye en son olarak başvurulması gerektiğini” ifade etti.
Törene İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve köylüler katıldı.
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