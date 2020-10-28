Çorum Valiliğinden gazilere "Cumhuriyet Bayramı" anısına hediye kıyafet

AA

Vali Mustafa Çiftçi, Devlet Tiyatro Salonu'ndaki hediye töreninde yaptığı konuşmada, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül'ün kentteki gazilerin kıyafetlerinin yıpranması nedeniyle kendisinden yeni kıyafet talep ettiğini söyledi.

Talebi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Çiftçi, Çorum Belediyesinin de ayakkabı desteğiyle muharip gazilerin hediye kıyafetlerini hazırladıklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok kahramana sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Gazilerimizle iftihar ediyoruz. 92 yaşındaki Rıza Kabasakal amcamız, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için müracaatta bulundu. Böyle iftihar edilecek gazilerimiz, kahramanlarımız var." dedi.

Gazilerin vatan için pek çok anlam ifade ettiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Eğer bugün bu vatan topraklarında özgürce yaşayabiliyorsak, alnımız açık, başımız dik gezebiliyorsak, semalarımızda günde 5 defa ezan yankılanıyorsa bunlar kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin sayesinde. Bu vatan için çok şey yaptılar, kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı suladılar ve bu toprakları bize vatan olarak bıraktılar. Minnettarız. Bizlere düşense onlara layık birer evlat, nesil olmak, onların emanetini en iyi şekilde bizden sonra gelecek nesillere bırakmaktır."

Gül ise kıyafet taleplerinin olumlu karşılanmasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kıyafet talebini ilettikleri Vali Çiftçi'nin kendilerine, "Siz her şeyin en iyisine layıksınız" dediğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı günde yeni elbiselerimize kavuşuyoruz. Elbiseden amaç, gazilerin taşıdığı bu onurun ve şerefin daha iyi temsilidir. Gazilere verdikleri değer ve samimiyet için sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizler al bayrak için, devlet için, Türk milleti için gaziyiz. Dün olduğu gibi bugün de vatan için canımızı seve seve vermeye, Oruç Reis'i korumaya hazırız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz."

Törende, Vali Çiftçi'nin yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gazilere hediye kıyafetlerini takdim etti.