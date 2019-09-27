27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadyum inşaatının bir an önce hizmete girmesi konusunda birçok girişimde bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili bilgi verip destek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen hafta Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun stadyum ve spor salonu inşaatını incelediğini anlatan Aşgın, "Yapımında sona gelinen yeni stadyum için Çorum Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında reklam protokolü yapıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile yaptığımız protokol çerçevesinde 15 milyon 840 bin liralık reklam anlaşması imzalandı. Anlaşmadan elde edilen gelir stadyum inşaatının kalan kısmının tamamlanmasında kullanılacak." ifadelerini kullandı.
Stadyumun yanı sıra yapımı süren spor salonunun tamamlanması için de Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, kısa süre içinde bir sonuç alarak inşaatın tamamlanacağını dile getiren Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak tesisleşmeye verdiğimiz önem ortadadır. Yapım süreci devam eden tesislerimizi kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çorum'u daha donanımlı, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Aşgın, kentteki spor tesislerine yönelik katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum milletvekillerine teşekkür etti.
Ankara-Samsun kara yolu kenarındaki arazide inşasına 2016 yılında başlanan 15 bin seyirci kapasiteli stadyum ile İskilip kara yolundaki eski hayvan pazarı alanında yapımına 2017'de başlanan 4 bin 840 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı, maddi kaynak yetersizliği ve yüklenici firmadan kaynaklanan çeşitli sebepler nedeniyle tamamlanamamıştı.
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