Çorum'un Laçin ilçesi Çamlıpınar köyündeki karantina kaldırıldı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 2 Nisan tarihli kararıyla 14 gün karantina altına alınan Oyaca köyündeki sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Çorum'da halen Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek, Kargı'nın Oğuz ve Yeşilköy köyleri ile Bahçelievler Mahallesi'nde karantina uygulaması devam ediyor.



