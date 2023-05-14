Çorum Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çorum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çorum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Çorum seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Çorum Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.54 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:04 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.4 oldu. Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 208.293 oyla yüzde 61.97 - Kemal Kılıçdaroğlu: 110.310 oyla yüzde 32.82 - Sinan Oğan: 15.710 oyla yüzde 4.67 - Muharrem İnce: 1.810 oyla yüzde 0.54 aldı. Çorum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 208.293 oyla yüzde 61.97Kemal Kılıçdaroğlu: 110.310 oyla yüzde 32.82Sinan Oğan: 15.710 oyla yüzde 4.67Muharrem İnce: 1.810 oyla yüzde 0.54

Çorum Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:04 itibarıyla yüzde 92.8 oranında açıldı. 2023 Çorum milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 207.506 oyla yüzde 64.53 - Millet İttifakı: 98.025 oyla yüzde 30.48 - Ata İttifakı: 5.393 oyla yüzde 1.67 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.302 oyla yüzde 0.71 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 414 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 22:04 itibarıyla 2023 Çorum milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 207.506 oyla yüzde 64.53Millet İttifakı: 98.025 oyla yüzde 30.48Ata İttifakı: 5.393 oyla yüzde 1.67Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.302 oyla yüzde 0.71Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 414 oyla yüzde 0.13AK Parti: 129.261 oyla yüzde 40.20CHP: 98.025 oyla yüzde 30.48MHP: 65.629 oyla yüzde 20.41YENİDEN REFAH: 10.170 oyla yüzde 3.16ZP: 4.032 oyla yüzde 1.25BBP: 2.446 oyla yüzde 0.76MEMLEKET: 1.666 oyla yüzde 0.52AP: 1.361 oyla yüzde 0.42YEŞİL SOL: 1.297 oyla yüzde 0.40TİP: 1.005 oyla yüzde 0.31ANAP: 525 oyla yüzde 0.16HAKPAR: 355 oyla yüzde 0.11MP: 346 oyla yüzde 0.11GENÇ: 337 oyla yüzde 0.10TKP: 227 oyla yüzde 0.07HKP: 196 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 135 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 119 oyla yüzde 0.04YP: 78 oyla yüzde 0.02TKH: 68 oyla yüzde 0.02İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00