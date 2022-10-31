Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'da Mert Nobre dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör sayın Mert Nobre ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Kendisinin ve ekibinin bugüne kadar gösterdiği çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Çorum FK'nın başında 11 maça çıkan Mert Nobre, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.