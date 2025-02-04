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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Çorum FK: A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var - Futbol Haberleri

        Çorum FK: A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var

        Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaştıkları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:33
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        "A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var"
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK'nin yardımcı antrenörü Can Güçer, İstanbul'da antrenman yapacak saha bulamadıklarını söyledi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güçer, ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımı oyuncularıyla mücadele etmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Bandırmaspor maçından sonra yönetim böyle bir açıklamada bulundu. Çok yoğun bir fikstüre girdik. Ligde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Üst üste maçlar oynayacağız. Otobüsle buraya gelip geri dönmek ve Sakarya'ya gitmek yorucu olacaktı. İstanbul'da antrenman yapacak saha imkanı bulamadık. Yönetim böyle bir karar aldı. Genç oyuncularımız adına güzel bir tecrübe oldu."

        Karşılaşmaya altyapı oyuncularıyla çıkmalarını sağlayan kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eden Can Güçer, "Buradan A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var. Bu anlamda maç önemliydi. Rakibin ön alanda etkili olduğunu biliyorduk. Önlem almaya çalıştık. Oyuncular buna iyi cevaplar verdi. Bireysel hatalardan goller yedik. Bu hatalardan ders çıkarıp genç oyuncularımızın gelişimleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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