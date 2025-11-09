Çorum FK: 3 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından 2. yarıda Emeka Eze (p) ve Danijel Aleksic'in golleriyle kazanan Çorum FK, puanını 25'e yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 19 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23'te Ferhat Yazgan, 74'de penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Daniel Alexsic atarken, konuk ekibin tek golünü ise 29. dakikada Ryan Mendes kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 26'ya yükseltirken, Iğdır FK ise 19 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.