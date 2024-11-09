Çorum FK: 1 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çorum FK, evinde Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. 45+3. dakikada Kadir Seven'in golüyle kazanan Çorum FK, puanını 19'a yükseltti. Pendikspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çorum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Kadir Seven attı.
Çorum FK'da top koşturan Atilla İlhan, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 19'a yükseltirken, Pendikspor ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.