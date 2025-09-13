Çorum FK: 0 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Çorum FK ile Van Spor FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte lider Çorum FK haftayı 13, Van Spor FK ise 8 puanla tamamladı.
Giriş: 13.09.2025 - 21:23 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:23
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Çorum FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından lider Çorum FK puanını 13'e, Van Spor FK ise 8'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, İstanbulspor'a konuk olacak. Van Spor FK, Sivasspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ