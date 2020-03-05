AA

Çorum'dan İdlib'e 26 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderildi



Çorum'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 26 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" adlı insani yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin, yardım kampanyasına özveriyle destek olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz önderliğinde Çorum ili olarak bugüne kadar toplanan 10 tır insani yardım, 150 ton gıda ve barınma maddesi ayrıca bin 178 koli gıda, İdlib bölgesine ulaştırılmıştır. Bu konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen başta hamiyetperver Çorum halkımıza, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, ÇOSİAD, MÜSİAD, İnsani Yardım Vakfı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadirşinas ve yardımsever Çorum halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir."

Açıklamada, Çorum İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen yardım kampanyası kapsamında da İdlib bölgesine, kıyafet, gıda ve undan oluşan 16 tır dolusu yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.