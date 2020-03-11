11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak
Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerin yapımı dolayısıyla Kırkdilim-Laçin kara yolunun 1 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce ihale edilen Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 tüneli ve girişindeki imalatların yapılabilmesi için Kırkdilim-Laçin yolunda, 1 Nisan-15 Ekim 2020 tarihleri arasında geçişlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı Harmancık yol ayrımı-Çamlıca güzergahından sağlanacaktır. Ancak bu güzergahın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı ve 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişine uygun standartta olmadığından bu araçların, geçişlerini Çorum-Merzifon-Osmancık üzerinden yapmaları gerekmektedir."
- Tünel çalışmaları devam ediyor
Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de, büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.
T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.
Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalarına geçen yıl ağustos ayında başlanan tünel inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.
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