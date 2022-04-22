Nişanlı çiftten acı haber!

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Feci kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı.

Yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü Alparslan Tırpancı (26) ile araçta yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan'dan acı haber bugün geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi.