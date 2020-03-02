Çorum'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Irak'taki bombalı eylemlere katıldıkları öne sürülen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerince 27 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alınmıştı.