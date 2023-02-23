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Çorum'daki arkadaş cinayetinde 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da bir kişinin öldürülmesiyle biten arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada, iki zanlı tutuklandı

Giriş: 23.02.2023 - 02:02 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'daki arkadaş cinayetinde 2 zanlı tutuklandı
Çorum'daki arkadaş cinayetinde 2 tutuklama
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AA

Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arsada Burak İbbiği (24), Osman E.B. ve Mücahit G. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışma sırasında İbbiği, pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden İbbiği'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, İbbiği'ye ait hafif ticari araçla kaçan Osman E.B. ve Mücahit G'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen Gizem P. de polis tarafından gözaltına alındı.

Araçta cinayette kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman E.B. ve Mücahit G. hakimlikçe tutuklandı, Gizem P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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