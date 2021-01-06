Çorum'daki 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "riskli alan" kararının Çorum için önemli bir müjde olduğunu söyledi.
Kararın, kentin gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aşgın, "Bu bölgedeki yapıların en az yüzde 65'inin imar mevzuatına aykırı olduğunu tespit ettik. Kale Mahallesi'nde 95 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmamız vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yaklaşık 6 aydır görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu süreçte dönüşümle ilgili çalışmalarımızı tamamladık, dosyamızı hazırladık. Cumhurbaşkanımızın 'riskli alan' olarak ilan etmesini, dönüşümün başlayacağı imzanın atılmasını heyecanla bekliyorduk. Bu sabah itibarıyla imza atıldı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kent merkezindeki dönüşümün önünün açıldığını belirten Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme. Tarihi doku ve şehrin merkezi bakımından hayati öneme haiz bu gelişmeyi hemşehrilerimize müjdeliyorum. Bundan sonra Kale ve bölgesi şehrimize yakışır bir görünüme kavuşacak. Bu bölgede uygulayacağımız proje tamamlandığında Tarihi Çorum Kalesi başta olmak üzere etrafını da cazibe merkezi haline getireceğiz."
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bundan sonra da koordineli çalışacaklarını ve Çorum'a yakışır bir şehircilik planı ortaya koyacaklarını belirten Aşgın, "Tarihi Kale yapısının kimliğini ortaya çıkararak ve bölgenin kent merkezi ile ilişkisini sağlamaya katkıda bulunacak bir kentsel dönüşüm çalışmasını ivedi olarak hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Karardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Aşgın, şunları kaydetti:
"En çok teşekkürü Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Biz bu heyecanla, aşkla çalışıyorsak, yorulmadan çalışıyorsak, kendisini örnek aldığımız için. Onun izinde, gösterdiği hedefler doğrultusunda şehrimizin 2023'ünü, 2071'ini hazırlayacak adımları atıyoruz. Tüm Çorumlu kardeşlerim adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın arkasında, ona inanmış kitleler ve bizler, kutlu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."
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