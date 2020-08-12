Çorum'daki 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını

Yatukcu Mahallesi'nde dün Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyümüş, çevredeki iki eve de sıçrayan yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülmüştü.

Yangında Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetmişti.

Bayat Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Fatma İçuz'un çocukları Elif ve Yusuf kardeşlerin, anneleri gündüzleri işe gittiği zamanlarda bakımları için Çetin ailesinin evine bırakıldığı öğrenildi.