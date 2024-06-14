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        Haberler Gündem Çorum'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da zincirleme kaza: 8 yaralı

        Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:32
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        Çorum'da zincirleme kaza: 8 yaralı
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        Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Yunus S, Salih S, Ayser S, Ehat Y, Elanur Y, Meral Y, Ülkü E. Y. ve Recep Y. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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