Çorum'da yangın: 2 ev ve 1 samanlık küle döndü

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Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre; Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye jandarma ile Bayat ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜNLÜ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yangının itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındığını söyledi. Ekiplerin soğutma çalışmasına başladığını belirten Ünlü, yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

"2 EV VE 1 SAMANLIK YANDI" Kunduzlu köyünün muhtarı İbrahim Hamza ise yangında 2 ev ve 1 samanlığın yandığını bildirdi.